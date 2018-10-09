الشرطة القضائية تفك لغز 20 قضية بالإعتماد على نظام SIRC

تمكنت فرق الشرطة القضائية بفضل نظام التشخيص والبحت الجنائي “SIRC” الخاص بتحديد هوية المجرمين.

النظام يعمل انطلاقا من إعادة رسم قياساته البشرية وفق المعلومات المستقاة من الضحية ومقارنتها مع بطاقات المشتبه فيهم الموجودة بقاعدة البيانات.

ويعتمد النظام على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي من حل العديد من القضايا.

حيث بلغ عدد القضايا المعالجة من قبل فرق تحقيق الشخصية التابعة للشرطة العلمية 20 قضية عبر الوطن، وتوقيف جميع المتهمين.

ومن بين القضايا المعالجة 5 قضايا عالجتها فرق تحقيق الشخصية لأمن ولاية الجزائر منها 3 قضايا بسرقة والتهديد بسلاح أبيض.

قضية اعتداء متبوع بالسرقة، قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال سلاح أبيض.

تليها فرق تحقيق الشخصية لأمن ولاية عنابة بـ 3 قضايا، قضيتين بخصوص السرقة بالعنف، قضية سرقة بالنشل.

كما تمكنت فرق تحقيق الشخصية بأمن ولاية الشلف، من حل 3 قضايا، قضيتين بخصوص السرقة بالعنف، قضية بخصوص السرقة بالنشل.

وتمكنت فرق تحقيق الشخصية بكل من ولايات برج بوعريرج، خنشلة قالمة، تبسة، باتنة، البيلدة وقسنطينة من حل 9 قضايا.

متعلقة بالسرقة وتكوين جمعية أشرار، السرقة بالنشل، خيانة الأمانة، سرقة هاتف نقال والتهديد باستعمال سلاح أبيض متبوع باعتداء.