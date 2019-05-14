الشرطة المغربية توقف “بودبوز” وزميله المغربي

وضع الدولي الجزائري، رياض بودبوز وزميله المغربي، سفيان بوفال نفسيهما في موقف مُحرج جدا، ليجدا نفسيهما في مواجهة الشرطة الإسبانية.

وكشفت جريدة “الديسماركي” بأن الثنائي المغاربي كانا يتجولان على متن “mini-motos” ولكن بسرعة أكبر من تلك المسموح بها قانونيا هناك.

وتواجد اللاعبان على ضفاف أحد الشواطىء السياحية بمدينة “فيغو”، وهذا دون إرتداء الخوذة الواقية، لتقوم الجهات الأمنية بإيقافهما بصفة مُباشرة.

ولم يكتفي “بودبوز” وصديقه بتجاوز القانون، بل إنهما أرادا تجاوز العقوبة بالإشارة لكونهما لاعبين في فريق المدنية.

ولم تجد هذه الخرجة ردة فعل إيجابية من الشرطة والتي قررت مُضاعفة عقوبة اللاعبين وإجبارهما على دفع 500 أورو كغرامة.