الشرطة تحاصر منزل المشتبه به قاتل طليقته و3 أفراد من عائلتها بسيدي بلعباس

تتم منذ الساعة الثانية زوالا، عملية محاصرة منزل المشتبه به، قاتل أربعة من عائلة واحدة، بسيدي بلعباس.

وقد دخل أحد أقارب المشتبه به للمنزل للحديث معه حتى يسلم نفسه، لكن محاولته لم تنجح.

وقد أقدم شخص بولاية سيدي بلعباس على قتل طليقته و3 من أفراد عائلتها،وأصيب شقيقها بجروح خطيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين” فإن جريمة القتل وقعت اليوم الأحد ببلدية سيدي لحسن بسيدي بلعباس.

وحسب مصادر محلية، فإن الجاني أطلق النار على طليقته ووالدها،بالإضافة إلى والدتها وشقيقتها، وأصيب شقيقها بجروح.

وحسب نفس المصادر، فإن الجاني أقدم على إزهاق روح عائلة بأكملها نتيجة خلاف بينه وبين طليقته.

للإشارة فإن الجاني لا يزال لحد الساعة في حالة فرار.