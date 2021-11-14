الشرطة تحجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج و392 ألف قرص مهلوس خلال شهر
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني،أنه تم خلال شهر أكتوبر الفارط، حجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج. وأكثر من 392 ألف قرص مهلوس
وحسبما جاء في بيان للمديرية، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر أكتوبر 2021، من معالجة 6393 قضية. أفضت إلى توقيف 7500 شخص.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز 7 قنطار و77 كغ من مادة الكيف المعالج. بالإضافة إلى 392 ألف و541 قرص مهلوس.
طالع أيضا
العاصمة: توقيف 4 مروجين وحجز 23 كلغ من القنب الهندي
تمكنت مصالح أمن ولاية من تفكيك وتوقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية.
وتمت معالجة القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومكنت من توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهمما بين 27 و41 سنة. وضبط 23 كلغ و550 غ من المخدرات من نوع القتنب الهندي
كما تم حجز 17 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومركبة سياحية كانت تستغل في نقل الممنوعات بملف قاعدي مزور. بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 100 ألف دج بالعملة الوطنية من عائدات الترويج و5 هواتف نقالة.
وعليه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعدإستكمال كافة الإجراءات القانونية.
حجز أزيد من 39 ألف قرص مهلوس بالمغير
كما تمكن أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات. خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.
وتعود تفاصيل العمليتين إلى استغلال معلومات حول عزم الموقوفين نقل كمية من المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية على متن مركبتين. ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 39300 قرص.
كما تم حجز المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل المركبتين ومموهة بمستلزمات صنع الحلويات.
وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp