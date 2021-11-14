الشرطة تحجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج و392 ألف قرص مهلوس خلال شهر

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني،أنه تم خلال شهر أكتوبر الفارط، حجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج. وأكثر من 392 ألف قرص مهلوس

وحسبما جاء في بيان للمديرية، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر أكتوبر 2021، من معالجة 6393 قضية. أفضت إلى توقيف 7500 شخص.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 7 قنطار و77 كغ من مادة الكيف المعالج. بالإضافة إلى 392 ألف و541 قرص مهلوس.

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تمكنت مصالح أمن ولاية من تفكيك وتوقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية.

وتمت معالجة القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومكنت من توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهمما بين 27 و41 سنة. وضبط 23 كلغ و550 غ من المخدرات من نوع القتنب الهندي

كما تم حجز 17 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومركبة سياحية كانت تستغل في نقل الممنوعات بملف قاعدي مزور. بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 100 ألف دج بالعملة الوطنية من عائدات الترويج و5 هواتف نقالة.

وعليه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعدإستكمال كافة الإجراءات القانونية.

حجز أزيد من 39 ألف قرص مهلوس بالمغير