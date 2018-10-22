  الشرطة تحجز أقراص مهلوسة وخمور بكل من سطيف وأم البواقي

حجزت مصالح الشرطة أقراصا مهلوسة، إضافة الى كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بكل من أم البواقي وسطيف وهذا في عمليات متفرقة لذات المصالح.

حيث تمكنت شرطة أم البواقي من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1800 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و توقيف شخصين مشتبه فيهما.

حيثيات العملية نفذها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي، تمت على إثر توقيف مركبة على متنها شخصين مشتبه فيهما.

بعد إخضاعهما للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1800 قرص مهلوس، ليتم تحويلهما للمصلحة لفتح تحقيق في القضية.

أما بولاية سطيف فقد تم تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1546 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

تعود حيثيات العملية بعد توقيف مركبة على متنها شخص مشتبه فيه، وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور بداخلها على 1546 وحدة من المشروبات الكحولية.