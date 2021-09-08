الشرطة تحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس داخل حافلتين في بسكرة

في ثلاث عمليات انتهت بتوقيف 5 متورطين

حجزت مصالح الشرطة في بسكرة خلال ثلاث عمليات، أكثر من 1200 قرص مهلوس، مع توقيف خمسة أشخاص ومصادرة سيارة سياحية، فيما يبقى مشتبه فيه في حالة فرار.

وعلمت “النهار” أن العملية الأولى أسفرت عن حجز 1076 مؤثر عقلي على مستوى حاجز أمني بالمدخل الشمالي لعاصمة الولاية، بعد توقيف حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية جنوبية نحو أخرى شمالية، وخلال المراقبة والتفتيش، عثر على حقيبة مخبأة في الرفوف لأحد المسافرين الذي كان برفقة شخص آخر، وبتفتيشها ضبط بها كمية الأقراص المهلوسة من نوع “بريغابالين”، ليتم توقيف صاحبها ومرافقه مع تحويلهما للتحقيق، أين اعترفا بملكيتهما للحبوب المهلوسة وكشفا عن زبونهما بولاية مجاورة، وبالتنسيق مع النيابة وتمديد الاختصاص، تم نصب كمين للطرف الثالث ،الذي أوقف على متن سيارة نفعية وبحوزته مبلغ مالي معتبر كان بصدد دفعه لشراء المؤثرات العقلية، فيما بقي مشتبه فيه آخر في حالة فرار.

وفي عملية ثانية، حجزت عناصر الشرطة 150 قرص مهلوس في حاجز أمني لعناصر كتيبة التدخل السريع، بعد توقيف حافلة قادمة من ولاية جنوبية، وبتفتيشها عثر على كمية الحبوب المهلوسة مخبأة في كيس بلاستيكي بين قدمي أحد الركاب، ليتم اقتياده للتحقيق، كما ضبط عناصر الأمن الحضري الخامس 29 قرصا مهلوسا مع توقيف صاحبها، ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد الموقوفين قبل تقديمهم أمام العدالة.