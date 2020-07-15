الشرطة تحجز أكثر من 19 ألف قرص مهلوس في الوادي

فكّكت مصالح الشرطة لأمن ولاية الوادي شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في المهلوسات وتمكنت من حجز أكثر من 19 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني في صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تمت هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات مؤكدة عن شبكة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية في إقليم ولاية الوادي.

وبتكثيف الأبحاث والتحريات لكشف ظروف وملابسات القضية وتحديد امتداد نشاط الشبكة وارتباطاتها تحت إشراف وكيل الجمهورية، تم حجز 10808 قرص مهلوس مخزنة ومموهة في مكان معزول.

وعقب مواصلة التحريات، تم توقيف 3 أشخاص على متن مركبة سياحية، وبتفتيشها عثر بداخلها على 9610 قرص مهلوس، لتصبح حصيلة المحجوزات 19418 قرص مهلوس.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المتخصصة إقليميا للنظر في أمرهم.