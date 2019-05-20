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 الشرطة تحجز قطع أثرية رومانية وتُوقف 4 أشخاص بـأم البواقي 

أخبار الجزائر
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 الشرطة تحجز قطع أثرية رومانية وتُوقف 4 أشخاص بـأم البواقي 
بقلم رشيد مقدم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي، من توقيف أربعة اشخاص بحوزتهم كمية من القطع الأثرية تعود للحقبة الرومانية.

منها 15 قطعة نقدية من مادة البرونز ومجسم لإمرأة منحوت من مادة العاج الروماني، إضافة إلى هواتف نقالة ومعدات الإضاءة وبطاريات.
وهي العملية التي تندرج في إطار محاربة كل اشكال الجريمة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني .
جدير بالذكر أن المشتبه بهم الأربعة في هذه القضية تم تقديمهم صبيحة اليوم الإثنين امام النيابة المحلية فيما لا يزال الخامس في حالة فرار .

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