الشرطة تحجز 169 كلغ كوكايين وأكثر من 7 ملايين قرص مهلوس خلال 4 أشهر

كشفت إقرب جازية محافظ شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة المكلفة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بذلت مجهودات جبارة للحد من المتاجرة بهذه السموم.

وقالت محافظ الشرطة خلال يوم تحسيسي حول مكافحة الإدمان والوقاية منه نظمه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة الجزائر اليوم الإثنين، أنه تم خلال سنة 2023 حجز أكثر من 7 طن من القنب الهندي وخلال 4 أشهر الأولى من سنة 2024، تم حجز 1 طن و869 كلغ. كما تمكنت ذات المصالح من حجز 169 كلغ من الكوكايين سنة 2023 و64 كلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة.

وأضافت المتحدثة، أنه تم حجز 595 غ من الهيرويين وأكثر من 7 ملايين قرص مهلوس خلال 4 أشهر عبر التراب الوطني.

وأضافت المتحدثة، أن مكافحة المخدرات هي من أولويات المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا للإستراتيجية الوطنية المسطرة في هذا الشأن حيث عملت على تعزيز قدراتها في هذا المجال لمواجهة الظاهرة على المستوى العملياتي والوقائي.

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى إعداد دراسات تحليلية وإحصائية للوضعية السائدة والإشراف على الجانب التكويني المستمر.