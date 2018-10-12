الشرطة تحجز 34496 قرص صيدلاني مستورد ومعد للتسويق بتمنراست

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تمنراست، من توقيف إمرأة تبلغ33سنة من العمر ، متورطة في قضية حجز مواد صيدلانية مستوردة عن طريق التهريب.

وكانت تعدها للتسويق بطريقة مخالفة للتنظيمات المعمول بها.

تعود تفاصيل القضية بعد معلومات واردة تفيد بوجود مسكن بحي صورو بتمنراست به مواد صيدلانية ممنوعة ومهربة معدة للتسويق.

وبناءا على اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست تم التنقل الى عين المكان، والقيام بتفتيش المسكن.

أين أسفرت العملية عن توقيف إمرأة وحجز مواد صيدلانية مستوردة عن طريق التهريب معدة للتسويق متمثلة في 190 علبة دواء ديكزاميتزون DEXAMETHASONE بها (19000) قرص صيدلاني.

14 علبة دواء ديكزا 0,5 DEXA بمجموع إجمالي 14075 قرص و 06 علب دواء دكس أوب DEX UP بمجموع إجمالي 680 قرص صيدلاني.

إضافة الى 03 علب دواء صيدلاني يحمل علامة FEED IR CH بمجموع 90 قرص و 04 علب صيدلانية تحمل علامة AARONS B COMPLEX بمجموع 120 قرص.

و02 علب صيدلانية تحمل علامة SUTUROX بمجموع إجمالي 224 قرص، بالإضافة 34 كيس مسحوق مقوي جنسي يحمل علامة BITA ZAI .

و16 كيس مسحوق مقوي جنسي يحمل علامة KOPLIT و 03 قرورات سائل صيدلاني يحمل علامة DYNEWELL .

وكذا 03 علب صيدلانية تحمل علامة AVENTI بها 247 قرص و03 علب صيدلانية تحمل علامة DAN UKU BALA بمجموع 60 قرص صيدلاني.

تم تحويل السالفة الذكر رفقة المحجوزات الى المقر وفتح تحقيق.

بعد إستكمال الإجراءات، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت في حقها حكم 02 سنتين حبس غير نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 97000 دج.