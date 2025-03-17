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الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى

بقلم أمينة داودي
الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
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تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي فرقة شرطة العمران و حماية البيئة”. والمصلحة الولائية للشرطة العامة و بالتنسيق مع شرطة العبادية و مديرية التجارة. من ضبط داخل محل تجاري بالعبادية 4000 لتر من مشروب الشاربات.

العملية جاءت في إطار مواصلة الشرطة لعملياتها الرقابية للمحلات التجارية حفاظا على صحة المستهلك و وقايته من التسممات الغذائية. أين تم حجز 4 آلاف لتر من مشروب الشاربات مجهولة المصدر و معدومة الوسم و لا تتوفر على معايير النظافة، الحفظ و التخزين.

أين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع إتلاف الكمية المضبوطة.

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