الشرطة تحجز 750 قارورة خمر في قالمة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس بقالمة، من حجز 750 قارورة خمر من مخنلف الأنواع والأحجام عند مدخل قالمة.

وجاءت العملية، اثر ورود معلومات لعناصر الشرطة،مفادها وجود شخص يقوم بنقل مشروبات كحولية لغرض بيعها بطريقة غير شرعية بمدينة قالمة،

مما استدعى من العناصر الأمنية وضع خطة محكمة على مستوى الحاجز الأمني الثابث بطريق عنابة،

أين تم توقيفه وتفتيش الشاحنة المموهة بصناديق للخضر والفواكه، والعثور على 750 قارورة خمر،

ليتم تحويله على مقر الشرطة وتكوين ملف قضائي له، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية.