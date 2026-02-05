الشرطة تحذر من هذه الرسائل

حذرت المديرية العامة للأمن الوطني، من الرسائل المجهولة و التي تنوه إلى الفوز في مسابقة أو هدية.

ودعا الأمن الوطني، المواطنين إلى عدم تصديق أي رسائل فوز لم يشاركوا أصلا في مسابقتها. و تحقق من اسم الجهة المرسلة جيدًا، حيث قالت إن “المحتالون يقلدون أسماء معروفة”.

كما دعت إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية أبدًا. أو الضغط على الروابط المشبوهة حتى لو بدت مغرية. و الحرص على تفعيل الحماية الثنائية للحسابات.

