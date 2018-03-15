الشرطة تحرر فتاة من عصابة أشرار بقالمة

حررت الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية قالمة، فتاة من قبضة عصابة أشرار داخل مسكن خاص بمدينة قالمة.

العملية اسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولاية قالمة.

بالاضافة إلى حجز 4 سيوف من الحجم الكبير ، وكذا سجائر ملفوفة مهيأة للاستهلاك.

العملية تمت إثر مكالمة هاتفية من مواطنة، مفادها إحتجاز فتاة في العقد الثاني من عمرها من قبل مجهولين.

أين تم فتح تحقيق أفضى إلى تحديد هوية الأشخاص والمكان الذي تم حجز فيه الضحية.

وبعد إتخاد الإجراءات القانونية تمت محاصرة المنزل ومداهمته، أين تم تحرير الضحية و توقيف المشتبه فيهم الثلاثة و تحويلهم على التحقيق.