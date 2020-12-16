الشرطة تحرّر طفلة احتجزتها جارتها في تيارت

حاولت استدراجها ثم قامت باستعمال العنف معها لإدخالها منزلها

الأمن عثر على الطفلة سالمة باستثناء خدوش على وجهها

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيارت، من تحرير طفلة تم احتجازها من طرف جارتها.

وعلم من مصادر مطلعة، بأن الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، خرجت من مدرستها في حدود الساعة الثالثة ونصف مساء الثلاثاء، ويعتقد أن المتهمة كانت تترصد لها.

وبمجرد وصول الطفلة إلى العمارة التي تقطن فيها، حاولت المتهمة استدراجها، إلا أن الطفلة رفضت، مما جعلها تقوم بجرّها معها، غير أن تأخر عودة الطفلة إلى مسكنها العائلي أثار قلق والدتها، التي سارعت إلى إبلاغ عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع القريب من الجامعة، ليتم إطلاق حملة بحث وتحريات، قادت إلى تحديد مكان تواجد الطفلة في ظرف وجيز.

وقد تمكن أفراد الشرطة من تحرير الطفلة من قبضة خاطفتها، حيث جرى العثور عليها سالمة، باستثتاء إصابتها بخدوش على وجهها، يرجح أن الجارة الخاطفة حاولت استعمال العنف لإسكات الطفلة والحيلولة دون الصراخ وطلب النجدة.

وقد جرى توقيف الجارة الخاطفة المشتبه فيها باختطاف الطفلة واحتجازها، حيث قالت مصادر “النهار” إنها تبلغ من العمر 33 سنة.

ولا يزال التحقيق جاريا بشأن خلفيات وملابسات محاولة الاختطاف والاحتجاز تلك، بالاستماع لأقوال المشتبه فيها.