الشرطة تحصي قتيل و42 جريحا في 34 حادث مرور خلال شهر بمعسكر

أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية معسكر، 34 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال شهر مارس الفارط. أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 42 آخرين بجروح، مقابل 36 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال شهر فيفري من نفس السنة. التي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح.

حيث تشير الحصيلة المسجلة إلى إنخفاض طفيف في عدد الحوادث المرورية خلال شهر مارس قدر بـ حالتين مقارنة بالشهر الماضي. وارتفاع في عدد المصابين بـ 3 حالات، كما سجل إيضا انخفاض في عدد الوفيات بحالتين.

ومن خلال قراءة الأرقام المتعلقة بالأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث ، فان فئة السواق تسببت في 23 حالة منها 10 حالات خاصة بمستعملي الدراجات النارية.

وتعود أهم الأسباب إلى عدم احترام قانون المرور ، خاصة ماتعلق بمخالفات عدم انتباه السائق داخل الأحياء، رفض الأولوية. فقدان السيطرة على المركبة. فيما سجلت 11 حالات تتعلق بالمشاة منها 05 حالات متعلقة بعدم أخذ الحيطة و الحذر أثناء عبور الطريق. و05 حالات متعلقة بالعب وسط الطريق وحالة واحد بالسير على حافة الطريق. بالنسبة للسواق المتسببين في الحوادث المسجلة.10 حالات للذين يحوزون على الرخصة اقل من سنتين و 05 حالات للذين يحوزون على رخصة ما بين 02 إلى 05 سنوات.

كما تم تسجيل 05 حالات للذين يحوزون على رخصة بين 05 سنوات و 08 سنوات. فيما سجلت 19 حالة للذين يحوزون على رخصة السياقة لأكثر من 08 سنوات. و04 حالات للأشخاص الذين لا يحوزون على رخصة السياقة.