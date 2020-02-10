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الشرطة تحصي 13 قتيلا و868 جريح في 716 حادث مرور سنة 2019 بمعسكر

أخبار الجزائر
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الشرطة تحصي 13 قتيلا و868 جريح في 716 حادث مرور سنة 2019 بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

سجلت مصالح امن ولاية معسكر، 13قتيل و868 جريح على إثر وقوع 716 حادث مرور خلال سنة 2019 على مستوى شبكات الطرق الداخلية الحضرية حسب ما اعلن عنه صبيحة اليوم رئيس امن الولاية عميد اول بطيوي عبد القادر .

وأشار العميد الاول، العامل البشري السبب الرئيسي لوقوع تلك الحوادث، حيث أن فئة السائقين تسببت في 69.13 بالمائة من الحوادث أي ما يعادل 493 حادث مرور ,بينما فئة الراجلين تسببت في 30,87 بالمائة من مجموع الحوادث اي ما يعادل 221حادث مرور.

و اشار رئيس امن الولاية ان مصالح شرطة الأمن العمومي حررت 9270 غرامة جزافية و سحبت 2018رخصة سياقة و سجلت 2000 جنحة مرورية كما وضعت 875دراجة نارية بالمحشر البلدي نظرا لارتكابهم مخالفات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771585

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