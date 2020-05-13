الشرطة تحيي الأسبوع العربي للمرور تحت شعار “الطريق الآمن مسؤولية جماعية”

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحياء الأسبوع العربي للمرور تحت شعار “الطريق الآمن مسؤولية جماعية”، حيث تواصل مصالح الشرطة حملاتها التوعية للحد من حوادث الطرقات وسط تدابير الحجر الصحي المفروض على البلاد.

وحسب ما نشرته مديرية الأمن في موقعها الرسمي، فقد أحيّت الشرطة هذه المناسبة تبعا لما أقرّه مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي أكد أمينه العام محمد بن علي كومان في رسالة بأن حوادث المرور هي أكبر مشاكل العالم.

وأكدت مديرية الأمن الوطني بأن عازمة دوما على مواصلة برامجها التوعوية لمستعملي الطرقات والوقاية المرورية، وذلك عبر موقعها الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي، كما تتفاعل مع رواد الفضاءات الإلكترونية في ظل تواصل تدابير الحجر الصحي الذي مدد 15 يوما آخر.

وجدّدت مديرية الأمن بمناسبة إحياء الأسبوع العربي للمرور الذي بدأ في 4 ماي وانتهى في 10 ماي الجاري، على احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر عند السياقة لضمان الحدّ الفعلي من مآسي الطرقات وسلامة المواطنين.