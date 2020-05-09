الشرطة تحيي ذكرى 8 ماي تحت شعار “الجزائر دوما منتصرة”

أحيّت الشرطة الجزائرية الذكرى الـ 75 لمجازر 8 ماي 1945 عبر كل ربوع الوطن، تحت شعار “الجزائر دومت منتصرة”، المعتمد من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وأكد العميد الأول للشرطة، لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة، في بيان رسمي، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، أحيّت الذكرى الـ 75 لمجازر 8 ماي 1945 تحت شعار “الجزائر دوما منتصرة”.

مضيفا بأن هذه المجازر التي خلّفت وفاة أكثر من 45 ألف شهيد وشهيدة، هي حدث بالغ الأهمية والباعث على بداية التخطيط للثورة التحريرية المباركة.

وأكد لعروم أعمر بأن الموقع الرسمي وصفحتي المديرية العامة للأمن الوطني في “الفايسبوك” و”تويتر” عرفوا نشر رسائل معبّرة لإحياء هذه الذكرى العظيمة.

وأضاف بيان المديرية بأن المواطنين ثمّنوا صدور قرارات عزّزت الانتماء الوطني، على غرار إطلاق قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ، إضافة إلى تعميم إطلاق أسماء الشهداء على الأحياء والمدن.