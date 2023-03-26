الشرطة تسترجع 700 سيارة مسروقة بفضل بهذه التقنية

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخطط أمني يتماشى وخصوصية الشهر الفضيل من خلال تكثيف التواجد الأمني ودوريات المراقبة خاصة في الأماكن والفضاءات التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين.

واكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نايت الحسين خلال نزوله ضبفا على القناة الإذاعية الأولى أن عملية معاينة المخالفات عن طريق نظام المراقبة بالفيديو تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عصرنة وتحديث وسائل رصد المخالفات.

وكشف نايت الحسين انه تم إستعادة 700 سيارة مسروقة خلال سنة 2022 وذلك بإستخدام قارئ آلي للوحات الترقيم مثبث بسيارات الشرطة مرتبط بالبطاقات الرمادية.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا الجهازالذي بدأ العمل به منذ 2021 سمح برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني. كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وتابع مدير الأمن العمومي أن القارئ الآلي للوحات الترقيم معمم على مستوى مختلف ولايات الوطن حيث سمح هذا الجهازخلال سنة 2022 باستعادة 700 سيارة مسروقة.