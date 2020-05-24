الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته متلبسين بخرق الحجر!

شاهدت دورية من الشرطة في النمسا، رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور، على شرفة مطعم، كان من المفترض أن يتم إغلاقه ليلا.

ونقلت صحيفة “كرونين تسايتونغ”، عن مصدر في شرطة فيينا: “شاهدت دورية الشرطة، اثنين من الضيوف جالسين مع المشروبات في الشرفة الأرضية لمطعم، على الرغم من أنه كان يجب إغلاق المنشأة قبل ساعة ونصف، وفقا للقيود”.

وتبين أن الحديث يدور عن رئيس النمسا وزوجته، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وبرر رئيس الجمهورية تصرفه قائلا: “لأول مرة منذ فرض نظام العزل، ذهبت لتناول الطعام مع صديقين وزوجتي، بدأنا نتحدث ونسينا الوقت، يؤسفني ذلك حقا، كان ذلك غلطة كبيرة من جانبي”.