الشرطة تضع مخطّط أمني تحسبا لعيد الفطر

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا شاملا يتضمن جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية تهدف الى ضمان أمن المواطن وحماية لممتلكاته، وهذا تحسبا لعيد الفطر المبارك.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا المخطط يتجسد من خلال اتخاذ جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية القائمة على مضاعفة العمل الميداني، ضمانا لأمن المواطن وحماية لممتلكاته خلال هذه المناسبة الدينية الكريمة التي تعرف تنقلات كثيرة للمواطنين.

وأضاف ذات المصدر ان الخطة الأمنية شملت وضع تشكيل أمني محكم مدعم في الميدان بفرق الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة لضمان الأمن على مستوى الأماكن التي تشهد اقبالا كبيرا للعائلات يومي العيد كالمساجد، محطات النقل العمومي، الساحات العمومية، دور المقابر، مراكز الترفيه والتسلية، الأسواق والمراكز التجارية الكبرى الى جانب الموانئ والمطارات.

كما سيتم بالمناسبة تعزيز تواجد قوات الشرطة على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية وتجهيز طاقم رادار على مستوى مختلف الطرق، لاسيما التي تشكل خطرا على سلامة السائقين وتكثيف الدوريات المتنقلة والفجائية.

ومن أجل ضمان تنقلات المواطنين في المدن الكبرى باستخدام مختلف وسائل النقل، لاسيما التراموي وميترو العاصمة، ونظرا لما يعرفانه من حركة كثيفة خاصة في مثل هذه المناسبات، تم تدعيم التشكيل الأمني المكلف بتأمين هاته المرافق الخدماتية، ضمانا لأمن المواطن وسلامة الممتلكات.