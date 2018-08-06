الشرطة تطلق حملة وطنية للحد من الإستعمال السلبي للإنترنت والألعاب الإلكترونية 

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، مع بداية شهر أوت الحالي، حملة للتحسيس من الإستعمال السلبي للأنترنت والألعاب الإلكترونية، من قبل الأطفال

وسيشرف على هذه الحملة، حسب بيان للمديرية العامة، اليوم الإثنين، إطارات مختصة من المصالح العملياتية للأمن الوطني، على مستوى الـ14 ولاية ساحلية

كما ستعرف تنظيم عدة نشاطات جوارية تحسيسية، على غرار برمجة لقاءات توجيهية لفائدة الأطفال المصطافين

من أجل تزويدهم بنصائح وإرشادات حول الاستعمال الآمن للأنترنت.

وسيتم تنظيم معارض وأبواب مفتوحة لفائدة الأولياء والمصطافين على مستوى الساحات العمومية والشواطئ المحروسة

يتم من خلالها عرض الإحصائيات المسجلة في مجال مكافحة الجريمة السبريانية

وكذا تقديم الإرشادات والنصائح وتوزيع المطويات التحسيسية حول هذا الموضوع.