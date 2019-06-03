الشرطة تطيح بباروني المؤثرات العقلية في قالمة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة في الإطاحة بباروني مختصين في بيع وترويج المؤثرات العقلية.

على مستوى أحد أحياء بلدية بوحشانة جنوب مدينة قالمة، و اسفرت العملية عن حجز 599 قرص مهلوس من مختلف الانواع.

ومبلغ مالي من عائدات الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، حيت تم تحويلهما إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات المعمول بها.

حيث أن توقيف البارونين من قبل عناصر الشرطة القضائية، جاء إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود بارونين مختصين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لبارون آخر ببلدية بوحشانة، إستدعى الأمر التدخل ورسم كمين للبارونين.

من خلال تتبع خطواتهما إلى أن تم توقيف سيارتهما وتفتيشها تفتيشا دقيقا، أين تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي معتبر.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق البارونين، لغرض تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اقليما.

للنظر في التهم الموجهة اليهما خلال الساعات القليلة القادمة ، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية و القانونية.