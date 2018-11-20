الشرطة تطيح ببارون المؤثرات العقلية في قالمة

تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة ببارون مختص في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 316 قرصا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فلإن العملية جاءة إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود بارون معروف على المستوى المحلي.

بصدد ترويج كمية من المؤثرات العقلية على متن دراجة نارية لمدمني الحي استدعى الأمر رسم كمين محكم له و توقيفه.

وعرضه للتفتيش القانوني اين تم العثور بحوزته على كمية من الحبوب المهلوسة قدرت بـ 316 قرص.

ليتم توقيفه و تحويله على التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية بعد تحرير محضر سماع في حق البارون الموقوف.

لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.