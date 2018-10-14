الشرطة تطيح بعدة شبكات لترويج المخدرات بعدد من الولايات

نفذت قوات الشرطة بعدد من الولايات عمليات مداهمة أطاحت بشبكات مختصة في ترويج المخدرات.

اوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ان قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر نفذت عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء.

أسفرت عن توقيف 103 شخص مشتبه فيهم وحجز 585 غرام من الكيف المعالج، 101 قرص من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى 27 سلاحا أبيض محظورا من مختلف الأنواع والأحجام.

كما حجزت قوات الشرطة بسيدي بلعباس أزيد من كيلوغرام من الكيف المعالج موجهة للترويج مع توقيف شخص مشتبه فيه.

وبولاية بسكرة، حجزت قوات الشرطة 476 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف شخص مشتبه فيه.

وذكرت المديرية ان الرقم الأخضر 1548 ساهم في الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات.

وذلك بفضل “ثقافة التبليغ التي أصبح يتحلى بها المواطن باعتباره حلقة أساسية في المعادلة الأمنية”.

حيث تمكنت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرداية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات.

وحجز أزيد من ثلاثة كيلوغرام من الكيف المعالج مع توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم.