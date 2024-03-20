الشرطة تطيح بعصابة تضم مراهقين تستهدف زوّار منتزه ” صابلات”

أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة في توقيف جماعة أشرار تستهدف المواطنين مرتادي منتزه “الصابلات”. بحي حسين داي بالعاصمة، بعد سلسلة جرائم ارتكبها مراهقون” قصّر”. تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة، كان آخرها الضحية ” ف.هشام”. الذي تعرض الى اعتداء خطير في وضح النهار مرفوقا بسرقة أغراضه الشخصية.

ومثل المتهم الموقوف “”ب.انيس” 20 سنة أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر لمواجهة جنحة تكوين جمعية أشرار والضرب. والجرح العمدي بسلاح أبيض والسرقة، استئنافا للحكم الإبتدائي المدان به. والذي قضى بعقابه بـ5 سنوات حبسا نافذا، كما مثل الى جانبه الضحية. المدعو ” ف.هشام” 21 سنة، الذي تأسس طرفا مدنيا في ذات القضية منذ بداية التحقيق.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية فإن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها عشرات المواطنين لتعرضهم لسرقة أغراضهم الشخصية. من هواتف نقال ومبالغ مالية من طرف مجهولين وهذا خلال تواجدهم بمنتزه الصابلات. كانت آخرها الشكوى التي قيدها الضحية ” ف.هشام” الذي بيوم الوقائع أفاد لدى سماعه أمام رجال الشرطة. بأنه مجموعة من الشباب معظهم في سن المراهقة، قاموا باعتراض طريقه وهو يهم بمغادرة منتزه الصابلات. أين قام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض ثن الاعتداء عليه على مستوى الرقبة واصابع يديه. ومنه تم السطو على هاتفه النقال ومبلغ مالي يقدر ب20مليون سنتيم.

ولدى مواجهة المتهم بالجرم المنسوب إليه في الجلسة صرح لهيئة المجلس بأنه بيوم الوقائع. تم ايقافه من طرف عناصر الشرطة ظلما، كونه كان بالأماكن بغرض الدفاع عن الضحية، بعد محاصرته والتهجم عليه. لسرقة أغراضه، ناكرا بشدة مشاركته في الوقائع.

والمقابل أكد الضحية ” ف.هشام” أن المتهم كان برفقة العصابة التي استهدفته. وسرقت منه هاتفه النقال ومبلغه المالي، كما أنه هو من قام بالاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض.

وأمام تمسك المتهم بانكار الوقائع التمس النائب العام تشديد العقوبة، في حين طالب الضحية ” ف.هشام” بتعويض مالي مقدر ب100 مليون سنتيم.

والجدير بالذكر أن باقي المتهمين تم محاكمتهم أمام قاضي فرع الأحداث بمحكمة الحراش، لعدم بلوغهم السن القانوني.