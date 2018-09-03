الشرطة تطيح بعصابة تمتهن سرقة آلات الحفر بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 24 ،بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في سرقة آلات حفر.

يتكون أفراد العصابة، من ثلاث أشخاص من معتادي الإجرام، وتترواح أعمارهم مابين21و 36 سنة.

عملية التوقيف جاءت بعد ورود اتصال من الرقم الأخضر 15/48 تم فيه الإبلاغ عن قيام مجهولين بسرقة آلة حفر بحي حسناوي التابع إقليميا للأمن الحضري 24.

تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، وبعد تحريات معمقة تم الوصول الى باقي عناصر الشبكة.

تم إسترجاع 4 آلات حفر، تم اعادة اثتين منها الى اصحابها الى جانب مركبة كانت تستعمل في عمليات السرقة.