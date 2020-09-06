الشرطة تطيح بعصابة مختصة في ترويج المهلوسات و المخدرات في مهدية بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة مهدية بأمن ولاية تيارت من الاطاحة بعصابة تتكون من 3 اشخاص مختصة في ترويج المهلوسات والمخدرات.

الاطاحة بالعصابة الذين تتراوح اعمارهم بين 33 و36 سنة، تمت إثر معلومات حول قيام بعض الأشخاص بترويج المخدرات وسط مهدية.

وتنقل عناصر الشرطة الى الحي، حيث تم الترصد للمعنيين وتوقيفهم بحالة تلبس وبحوزتهم كمية من المخدرات وزنها 179,4 غرام.

كما تم حجز 3 أقراص مهلوسة من نوع بريابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 25610 دج من عائدات البيع.

وبعد تفتيش مساكنهم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية عثر على كمية اخرى من المخدرات وزنها 34,67 غرام.

كما تم العثور على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس لنصل الكمية الإجمالية المحجوزة من المخدرات الى 214,07 غرام.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية الذي اودعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم .