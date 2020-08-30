الشرطة تطيح بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية بتيارت

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين كرمس من الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية بذات البلدية.

و علم من ذات المصالح ان عملية الاطاحة بالعصابة المتكونة من 3 اشخاص تمت بعد ان تقدم احد التجار بشكوى مفادها تعرض محله لعملية سطو من طرف مجهولين تمثلت في سرقة مبلغ مالي قدره 590000 دج و جهاز حاسوب لتشرع مصالح الأمن في تحقيقات و تحريات معمقة مكنتها من تحديد هويتهم و توقيفهم و استرجاع جزء من المبلغ قدره 80000ج.

بعد الانتهاء من الاجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية الذي اودعهم الحبس بتهمة تكوين جمعية اشرار من أجل ارتكاب جريمة السرقة الموصوفة بتوافر ظرفي الليل و الكسر لمحل تجاري.