الشرطة تطيح بلصوص سيارات المركز التجاري بأرديس بالعاصمة

أفلحت عناصر الضبطية القضائية بالعاصمة، في وضع حد لسلسلة السرقات التي طالت أصحاب المركبات بالمركز التجاري بأرديس بالمحمدية شرق العاصمة.

بعد الإطاحة بالمشتبه فيهما، من خلال معاينة كاميرا المراقبة المثبتة بالامكنة، أين تم رصد عمليات سطو نفذها الموقوفين باستعمال جهاز تحكم عن بعد، بمقدروه فتح جميع انواع السيارات.

وواجه المتهمين “أحمد.ب”و”سمير.م” تهمة السرقة بالتعدد، أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء، وفقا لاجراءات المثول الفوري، اليوم الأربعاء، أين اعترف المتهم الأول ” أحمد” بسرقته الضحيتين اللتين تأسسا كاطراف مدنية في ذات القضية.

بعد ركنهما سيارتهما بالمركز التجاري “ارديس”، ليتمكن من سرقة هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم من المركبة الأولى بمشاركة صديقه الثاني “سمير ” ، بالاضافة الى مبلغ 80 مليون من سيارة الضحية الثانية.

كما اعترف المتهم بأنه كان يستعمل في عمليات السرقة.جهاز تحكم عن بعد عبارة عن مفتاح يمكنه من فتح أبواب المركبات بعد توقفها وركنها من طرف السائقين.

أما المتهم الثاني شريكه فأفاد انه بيوم الوقائع ،كان بصدد شراء قارورة ماء، فلفت انتباهه سيارة مفتوحة فامتطاها.

فانبهر لوجود مبلغ مالي بقيمة 22 مليون، فسطا عليه، مبديت ندمه على فعلته، ناكرا في ذات السياق أن يكون المبلغ الذي وجده يقدر ب80 مليون سنتيم.

وأمام تصريحات المتهمين، وتنازل الأطراف المدنية عن التعويضات المالية بالجلسة، مراعاة للظروف العائلية للمتهمين، خاصة المتهم الاول التي تتكون عائلته من شقيقة معوقة.

التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة مع المصادرة، في حق كل متهم.