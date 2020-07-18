الشرطة تعالج أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من 2020

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإقليم اختصاص مصالحها 56530 قضية متعلقة بمكافحة الجريمة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.

ونجحت بفضل موردها البشري المتخصص والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث الجنائي من حل القضايا الجنائية التي تورط فيها 55074 مشتبه فيه.

وتتصدر هذه القضايا جرائم المساس بالأشخاص بـ 18447 قضية، 15335 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات، و10677 قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و6565 قضية ترتبط بالمساس بالشيء العمومي، و3241 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية، و1546 قضية تندرج ضمن الجرائم السيبرانية و719 قضية آداب عامة.

وأشار العميد الأول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة أن النتائج المسجلة، تعكس حجم العمل الاستباقي لمصالح الشرطة للوقوف بحزم في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالموازاة مع جهودها في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، ومحاربة المضاربة.

وأضاف رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن حملات التوعية المتكررة التي تقوم بها مصالح الشرطة يومياً عبر التراب الوطني والموجهة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين والناقلين هي قيمة مضافة للجهد الوقائي المبذول من طرف السلطات المحلية والشركاء في الميدان، للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التعقيم بالساحات والشوارع والأحياء الشعبية بما يعزز أيضا الصحة العمومية.