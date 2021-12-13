الشرطة تعثر على ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية داخل منزل في بسكرة!

فكّكت مصالح الشرطة في بسكرة، ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية والذخيرة، وانتهت عملية الشرطة بحجز 10 أسلحة تقليدية الصنع وتوقيف أربعة أشخاص.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” أن هذه العملية الأمنية النوعية، جاءت في أعقاب تلقي مصالح الأمن الحضري السادس معلومات حول نشاط مشبوه داخل مسكن بحي شعبي في إقليم الاختصاص.

وعلى إثر ذلك، باشرت المصلحة الأمنية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة، قبل أن يتم استصدار إذن بالتفتيش ومداهمة منزل محل الشبهة.

وقادت عملية المداهمة والتفتيش عناصر الأمن إلى ضبط عشرة أسلحة نارية تقليدية الصنع من مختلف الأنواع، وكمية من مادة البارود، بالإضافة إلى خراطيش فارغة ومملوءة مع مستلزمات صناعتها.

كما أفضت عملية التفتيش إلى العثور على عتاد يستعمل في صناعة وتركيب الأسلحة النارية، ليتم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة، للتحقيق حول نشاطهم مع إنجاز ملف جزائي قبل تقديممهم للمثول أمام العدالة.

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