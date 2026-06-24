الشرطة تفتح باب التوظيف في هذه المناصب!

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادات والاختبارات. بعنوان سنة 2026، في مختلف الأسلاك والرتب.

وتضمنت المسابقة شعب وتخصصات، الإدارة العامة، الترجمة، الإعلام الآلي، الموارد المائية، المواصلات السلكية واللاسلكية وشعبة الصحة.

وأضافت المديرية أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف. عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

كما أعلنت المديرية كافة الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن إيداع ملفات الترشح، تتم على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية وحسب احتياجات المصالح.

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