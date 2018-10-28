الشرطة تفتح تحقيقا في ربط قنوات الصرف الصحي ببئر للسقي في غرداية

فتحت مصالح امن دائرة الضاية بن ضحوة بولاية غرداية تحقيقا في القضية التى فجرتها النهار حول بربط قنوات الصرف الصحي ببئر للسقي.

اين اوفدت عدد من عناصرها لمكان وجود البئر، لتكتشف قيام شخص قريب من مسئول بالبلدية بنزع القناة مباشرة بعد روبورتاج النهار.

فيما تم تثبيت وجود ربط اخر لقناة صرف صحي من احد المنازل المجاورة.

والغريب في الامر ان قناة الصرف الصحي التى كانت مربوطة بالبئر الارتوازي والتى كانت ملك لقريب مسئول بالبلدية.

عمد الى نزعها مباشرتا بعد اتصال النهار برئيس البلدية لأجل اخد رأيه حول الموضوع في خطوة لأجل التنصل من المسئولية.

هذا و اتصلت النهار برئيس البلدية الذي كشف عن وجود محضر للجنة الصحة يوم الاربعاء الماضي حول الحادثة.

تم نزعه ليلة الامس بهدف تظليل مصالح الامن.

اضافة الى تنقل لجنة من البلدية التى قامت بوقف عملية ربط الصرف الصحي بالبئر.

الى جانب عقد اللجنة الامنية للدائرة اجتماع من اجل الخروج بحلول نهائية لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.