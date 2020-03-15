الشرطة تكرم عناصر الأمن من ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني بمعسكر

أشرف صبيحة اليوم، رئيس أمن ولاية معسكر، على تكريم أفراد سلك الشرطة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أصيبوا بعاهات دائمة أثناء تأدية مهامهم، إضافة إلى أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق.

وقد احتضنت مدرسة الشرطة بمدينة معسكر، حفل التكريم بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ، المصادف لـ 14 مارس من كل سنة.

بحضور عدد من عناصر الشرطة عاملين منهم و متقاعدين وذوي حقوقهم، أين نوه خلاله رئيس أمن الولاية، أثناء الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني، لهذه الشريحة من خلال التكفل بمختلف انشغالاتهم وتقديم المساعدات الطبية والنفسية اللازمة لهم.

مؤكدا أن جهاز الأمن الوطني لن يدخر أي جهد لتقديم يد المساعدة المطلوبة لتكفل أمثل بهذه الفئة، مضيفا أن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من سلك الشرطة، كانوا ولا يزالون طرفا فعالا وشريكا في المجتمع، ليتم خلال الحفل توزيع هدايا رمزية لفائدة عدد من قوات الشرطة الذين تعرضوا للإعاقة و ذوي الحقوق.