الشرطة تلقي القبض على قاتل كهل داخل مزرعة في بسكرة

أوقفت، أول أمس، الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، المشتبه فيه الرئيسي في قضية قتل كهل داخل مزرعة قرب وادي “سيدي زرزور”.

وعلمت “النهار” بأن الموقوف كهل في العقد السادس، ألقي القبض عليه بمدينة “طولڤة” من طرف عناصر الفرقة الجنائية بعد تمديد الاختصاص الإقليمي مع استرجاع أداة الجريمة، حيث تمت العملية بعد تحريات معمقة من طرف المحققين حول محيط الضحية ومعارفه، مع معاينة سجل مكالماته الهاتفية يوم الحادثة، ليتوصل المحققون إلى هوية الفاعل الذي قام بالجريمة بطعن الضحية باستعمال “منجل”، ليرديه قتيلا مع سرقة هاتفه قبل الفرار بعد تنفيذ فعلته.

للإشارة، فإن الجريمة وقعت منذ حوالي أسبوعين بعد اكتشاف ابنة الضحية والدها جثة هامدة عليها آثار طعنات داخل المزرعة التي يعمل فيها.