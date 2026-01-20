إعــــلانات
الشرطة: تمديد آجال إيداع ملفات الترشح الخاصة بمسابقة التوظيف

بقلم أسماء.ع
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمديد آجال إيداع ملفات المشاركة في مسابقة توظيف وتكوين ضباط الشرطة الرئيسيين. ذكور و إناث إلى غاية 27 جانفي 2026.

وأعلمت المديرية العامة للأمن الوطني، الشباب المتحصلين على شهادة ماستر التعليم العالي في مجالات الذكاء الإصطناعي، الإعلام الآلي والرياضيات، الراغبين في الانخراط في صفوف الشرطة. أن عملية إيداع ملفات الترشح لمسابقة الضباط  الرئيسيين ذكور وإناث، لا تزال متواصلة.

وللإطلاع على شروط التوظيف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني. أو التقرب إلى مقراتنا.

ويمكن الإطلاع على شروط المسابقة وتحميل الإستمارة عبر قناة الشرطة الجزائرية على الواتساب (WhatsApp) : https://whatsapp.com/channel/0029VadwkWX6RGJHgTTl3E3A

