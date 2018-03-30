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الشرطة تواصل حملاتها التضامنية الجوارية في ظل التقلبات الجويّة الأخيرة

أخبار الجزائر
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الشرطة تواصل حملاتها التضامنية الجوارية في ظل التقلبات الجويّة الأخيرة
بقلم ياسمينة د

بادرت مصالح الأمن الوطني بمختلف ولايات الوطن التي عرفت سوء الأحوال الجوية بتنظيم خرجات ميدانية، عبر مختلف شوارع ولايات الوطن.

للتكفّل بالأشخاص بدون مأوى والمتشردين، في مبادرة إنسانية إتجاه هذه الشريحة من المجتمع.

هذه العمليات جاءت تجسيدا لسياسة المديرية العامة للأمن الوطني،الرامية لتعزيز السياسة الجوارية الكفيلة بتعزيز سبل التكافل والتآزر مع مختلف شرائح المجتمع.

سيما الفئات الهشة والمحرومة منها، أين مست أهم الفضاءات والأحياء والشوارع ومعظم الساحات العمومية للمدن.

التي قد يلجأ إليها هؤلاء الأشخاص، وسمحت بالتكفل بعدد هام منهم، حيث قدمت لهم أطعمة ساخنة وبطانيات وأفرشة.

ياسمينة د


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