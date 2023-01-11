الشرطة توجه نداء حول احتيال هؤلاء الأشخاص

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، نداء للجمهور، حول 3 أشخاص مشتبه بهم في قضايا نصب واحتيال في البليدة. كما جاء في بيان الشرطة “تنهي مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة بأمن دائرة بوفاريك، أن الأشخاص الظاهرين بالصور المدعوين “ق.س”،”ب.خ” و”س.س”. “أنهم مشتبه تورطهم في قضايا نصب واحتيال”.

في حين دعت، مصالح أمن ولاية البليدة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم. “التقدم إلى مقر أمن دائرة بوفاريك أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية”. “لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.”