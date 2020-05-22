الشرطة توزع 50 ألف كمامة وقائية على المواطنين بـ 8 ولايات

سيتم توزيع 50 ألف كمامة وقائية على المواطنين في مبادرة تضامنية ووقائية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد19.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، تندرج هذه العملية التوعوية ضمن المخطط الأمني بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة تحت شعار “عيد الفطر بدون عدوى”.

كما تأتي العملية لتحفيز المواطنين على المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية في المجتمع.

وستشمل الحملة الوطنية في بدايتها 8 ولايات وهي الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، سطيف، بجاية، ورقلة والمدية.

وستعرف الحملة توزيع في دفعة أولى 50 ألف كمامة وقائية على المواطنين على مستوى الأحياء والأماكن العمومية ونقاط التسوق ومحلات تموين المواطنين ونقاط المراقبة الأمنية، تنجزها الورشات الجهوية للخياطة لتزويد أفراد الشرطة بها ويخصص جزءا منها للمواطنين.

في هذا الإطار قامت مصالح كل من أمن ولايتي المدية وسطيف بتوزيع 10 آلاف كمامة وقائية على المواطنين عبر كامل قطاع إختصاصها.

وقد لاقت العملية تجاوبا كبيرا وهي تحضيرية للاستعمال اليومي لهذه الوسيلة الوقائية بهدف القضاء على الوباء.

وترافق المبادرة عمليات تحسيس وتوعية المواطنين من خلال دعوتهم إلى الإلتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، وتعزز جهود الدولة للقضاء على هذا الوباء.