الشرطة توزّع 50 ألف كمّامة وقائية على المواطنين بمناسبة عيد الفطر

بدأت، اليوم الجمعة، المديرية العامة للأمن الوطني في توزيع 50 ألف كمّامة وقائية ضد فيروس “كورونا” على المواطنين ضمن مخطط أمني تحت شعار “عيد الفطر بدون عدوى”.

وأكدت مصالح الأمن في بيان لها على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، بأن هذه العملية التوعوية تأتي ضمن المخطط الأمني بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة تحت شعار “عيد الفطر بدون عدوى”.

وسيتم توزيع 50 ألف كمّامة على المواطنين بهدف توعيتهم وتحفيزهم على المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية في المجتمع.

وأكدت مديرية الأمن بأن هذه الحملة ستشمل في بدايتها 8 ولايات وهي الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، سطيف، بجاية، ورقلة والمدية وستتواصل لتشمل باقي ولايات الوطن.

وستعرف الحملة توزيع 50 ألف كمّامة كدفعة أولى على المواطنين في الأحياء والأماكن العمومية ونقاط التسوّق ومحلات تموين المواطنين ونقاط المراقبة الأمنية.

وفي هذا الإطار، قامت مصالح أمن ولايتي المدية وسطيف بتوزيع 10 آلاف كمّامة عبر كامل قطاع اختصاصهما، أين لاقت العملية تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين.

هذا وقامت مديرية الأمن في البليدة بتوزيع 10 آلاف كمامة على المواطنين في نقاط المراقبة والمحلات والشوارع، تخللتها عمليات تحسيس بالإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.