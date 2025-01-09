 الشرطة توظف بهذه الولايات 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقات لتوظيف المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب والأعوان المتعاقدين الشبيهين بموجب عقود محددة المدة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن “فتح مسابقات التوظيف يخص المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب (على أساس الشهادات) والأعوان المتعاقدين الشبيهين بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل (عن طريق دراسة الملف) والأعوان المتعاقدين بموجب عقود محددة المدة (بالتوقيت الكامل وبالتوقيت الجزئي) عن طريق دراسة الملف”.

وأضاف البيان: “يمكن للمهتمين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية والممثلة في فيسبوك، إنستغرام ، إكس، وواتساب”.

وأشار البيان الى أن إيداع ملفات الترشح يتم على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية للولايات المعنية بعملية التوظيف، باستثناء الأعوان المتعاقدين بموجب عقود محددة المدة (بالتوقيت الكامل والتوقيف الجزئي).

وتودع ملفاتهم على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بالجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار، وتمنراست.