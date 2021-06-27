الشرطة توقف المتهمين بقتل شابين ومتسبب في حادث مميت بباتنة

بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها المسمى (م.ي) البالغ من العمر 21 سنة بحي الزمالة بباتنة بتاريخ 23 جوان، تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة في ظرف قياسي من توقيف المشتبه به البالغ من العمر 27 سنة مسبوق قضائيا والذي قام بالاعتداء على الضحية بواسطة سلاح أبيض.

وذلك على خلفية خلافات سابقة ليتم تقديم المشتبه به أمام النيابة المحلية بتاريخ اليوم 27 جوان أين استصدر أمر وضعه رهن الحبس المؤقت.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة قام بالاعتداء على الضحية (خ .ع) البالغ من العمر 30 سنة بحي كشيدة بباتنة بتاريخ 22 جوانب بواسطة سلاح أبيض على خلفية خلافات بينهما مما أدى إلى وفاة الضحية بالمستشفى الجامعي بباتنة بتاريخ 24 جوان متأثرا بجروحه.

ليتم تقديم الفاعل أمام الجهات القضائية بإقليم الاختصاص بتاريخ 27 جوان أين صدر في حقه امر إيداع، من جهة اخرى وتبعا لحادث المرور الجسماني الذي راح ضحيته (ع . ن) البالغ من العمر 50 سنة بتاريخ 24 جوان.

والمتسبب فيه سائق مركبة نفعية يبلغ من العمر 23 سنة بحي 1600 مسكن حملة 3 بباتنة أين تم توقيفه يوم 26 جوان واتخذت في حقه الإجراءات اللازمة.