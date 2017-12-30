الشرطة توقف بارون مخدرات فر من داخل زنزانة الدرك في سطيف

بعد أكثر من شهرين من البحث والترصد لـ«شميسة»

تمكنت، منذ أيام، فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة في سطيف من توقيف أحد بارونات المخدرات في المنطقة الذي تمكن، منذ شهرين ونصف، من الفرار من داخل زنزانته بمقر فصيلة الأبحاث والتحري بمجموعة الدرك الوطني في سطيف، حيث أن الموقوف يدعى «ب.م» والمعروف على المستوى المحلي باسم» شميسة»، كما يبلغ من العمر 26 سنة وينحدر من بلدية العلمة.

وكان بارون المدخرات قد تم توقيفه، قبل أكثر من شهرين، من طرف عناصر الدرك في قضية مخدرات، ليوضع تحت ذمة التحقيق، حيث أدلى باعترافات كشف من خلالها عن هوية شريكه المدعو «رينڤو» من نفس البلدية، وبعد أسبوع من التحقيقات، تمت برمجة موعد لتقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ليتمكن الموقوف «شميسة» من الفرار ليلا من داخل زنزانته ثم إلى ساحة الفرقة وبعدها عبر الباب الرئيسي، ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وبعد شهرين من عمليات بحث واسعة، تم توقيف البارون الفارّ من طرف فرقة الشرطة القضائية، بعد عمليات ترصد ومتابعة دقيقة ووسط تعزيزات أمنية مشددة من طرف عناصر الأمن والدرك الوطنيين، حيث تمت مداهمة منزله وإحباط محاولة هروبه ثانية عبر المنزل المجاور لمسكنه.

وقد تم الاستماع إليه من طرف فرقة الأبحاث عن كيفية هروبه، قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا من طرف الشرطة القضائية بالعلمة، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.