الشرطة توقف ” تشيشينو ” اعتدى على شخصين وسلبهما 35 مليون بعين النعجة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الفار المدعو “ص.زين الدين رسيم ” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه ، وأيضا تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق قريبه المتهم الموقوف في نفس القضية المدعو “س.ا. خيرالدين ” المكنى” تشيشينو” ، لمتابعتهما بجنحة السرقة بالعنف متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، والتي راح ضحيتها شخصين إثنين كل من المدعو “ب.عبد اللطيف ” و المسمى ” ب.محمد لمين ” .

وجاءت الملاحقة القضائية في حق كلا المتهمين في غضون شكوى تقدم بها الضحيتين السالفتي الذكر، اللتين تعرفتا على المتهم الموقوف بمجرد مشاهدته في مركز الشرطة أين خضع للتحقيق.

وكشفت مجريات المحاكمة التي مثل فيها المتهم ” ” للمساءلة القضائية وفقا لاجراءات المثول الفوري، فإن الوقائع تعود إلى شكوى قيدها الضحيتين كل من ” ب.عبد اللطيف” و” ب.محمد لمين” بتاريخ 17 نوفمبر 2024، ضد المتهم الحالي ” س،

خير الدين ” وابن اخته ” ص.زين الدين رسيم” لتعرضهما للسرقة بالعنف وتحطيم سيارة من نوع ” سيتروان جامبي” بيضاء اللون، على مستوى الزجاج الأمامي والجهة اليسرى للمركبة وسرقة مبلغ مالي قدره ب 35 مليون سنتيم وذلك في حدود الساعة الثامنة ليلا على مستوى حي 720 مسكن بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة.

وفي شكوى الضخيتين، صرح المدعو ” ب.عبد اللطيف” أنه بيوم الوقائع مصابا على مستوى العينين، ويعاني من صعوبة التنفس، حيث تعرض إلى اعتداء بواسطة بخاخة عاز مسيلة للدموع،علر اثرها تم تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى بشير منتوري بالقبة لتلقي الإسعافات الأولية.

وفي نفس التاريخ تقدم في حدود الساعة العاشرة صباحا إلى نفس المصلحة الضحية الثانية المدعو. ب.عبد اللطبف” مرفوقا بشهادة طبية تثبت مدة العجز الطبي ب12 يوما، حيث قيد شكواه ضد المكنى ” تشيشينو” ومن معه، لتعرضه لسرقة أمواله المقدرة ب،35 مليون سنتيم تحت طائلة العنف.

وأضاف الضحية أنه بيوم الوقائع تنقل إلى محل المدعو ” فليشة” بعين النعجة، على متن مركبة نقل الجنائز التي كان يقودها ” ب.محمد لمين ” حيث نزل وتركه في السيارة، وعند خروجه من المحل شاهد شخص يسير خلفه وأمام إحدى العمارات دفعه، وكان برفقة شخص آخر فقام بضربه بقارورة الغاز المسيلة للدموع، ومسدس كهربائي ذو مقبض بلاستيكي، في تلك اللحظة توجهوا للسيارة وقاموا بتحطيم زجاج الباب جهة السائق وسرقة مبلغ 35 مليون سنتيم ولاذا بالفرار.

وأكد الضحية أن الشخصين المعتديين، أحدهما طويل القامة واسمر البشرة، وذو لحية كان يرتدي معطف أسود وقبعة وسروال جينز أما الشخص الثاني ضخم البنية أبيض البشرة، موصخا في محضر سماعه بأنه لا يعرف الأشخاص وليس لديه خلافات معهما.

وأفضت تحريات رجال الشرطة أن الفاعلين هم من معارف الضحية ” عبد اللطيف ” يعدون أبناء الحي، ويتعلق الأمر بالمدعو ” خير الدين” المكنى ” تشيشينو” والمسمى ” عبد الكريم ” وابن العم المكنى ” ماوقلي” المقيمين بعين النعجة .

ولدى مواجهة المتهم الموقوف المدعو ” س.أ. خير الدين”، أنكر نكرانا قاطعا التهم المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته وفقا لاجراءات المثول الفوري أين أكد ان المتهم الفار ” المدعو ” وسيم” هو ابن شقيقه لكن لم يكن بيوم الوقائع برفقته.

وأمام ماورد من معطيات أحال القاضي الملف للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.