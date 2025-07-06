الشرطة توقف خمسيني متهم بالابتزاز وبالنصب على مقاول معروف بباتنة

نجحت الأسبوع الماضي مصالح فرقة مكافحة الجريمة الكبرى للشرطة القضائية بالتنسيق مع نيابة محكمة باتنة في توقيف خمسيني ينحدر من ولاية بسكرة ويقطن في ولاية سطيف.

وذلك للإشتباه في تورطه في عدة جرائم منها جنح تقليد ختم، والتزوير واستعمال المزور في شهادات تصدرها الإدارة العمومية، والنصب والإبتزاز، في قضية تعود الى شكوى تقدم بها رجل أعمال معروف بولاية باتنة مفادها أنه وقع ضحية نصب وتزوير وابتزاز من طرف المتهم الموقوف، وهي الوقائع التي تم على اثرها فتح تحقيق معمق أفضى الى توقيف المشتبه فيه داخل مقهى ببلدية فيسديس بداية الأسبوع الماضي، وبعد استكمال إجراءات التفتيش والتفحص والسماع، تم عرض الموقوف يوم الأربعاء الماضي امام قاضي تحقيق محكمة باتنة الذي أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.

الى ذلك برأت الأسبوع الماضي محكمة باتنة ساحة 3 إطارات من الخطوط الجوية الجزائرية من تهمة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والأنظمة المعمول بها للحصول على منافع لنفسه ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ، في قضية أدين فيها صاحب وكالة سياحية بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ.