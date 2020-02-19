الشرطة توقف شخصا يزور ملفات طلب الفيزا في مهدية بتيارت

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مهدية بتيارت، من الاطاحة بشخص كان يقوم بتزوير محررات رسمية وبيعها للمواطنين.

وعلم موقع “النهار أون لاين” من مصادر مطلعة أن عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 45 سنة تمت إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح.

المعلومات تتمثل في قيام شخص باستنساخ محررات ووثائق رسمية لمختلف المؤسسات الحكومية مقابل مبالغ مالية حسب نوعية الوثيقة.

وبعد تفتيش مسكنه بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية عثر على عدة ملفات منها ملفات خاصة بطلب التأشيرة و أجهزة خاصة بالتزوير و التحقيق مازال متواصلا على المعني في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية للنظر في قضيته.