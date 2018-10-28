الشرطة توقف شخصين و تحجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة في البليدة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بوقرة بولاية البليدة من توقيف شخصين، كانا على متن دراجة نارية وبحوزتهما بعض المجوهرات ومبلغ مالي من العملة الصعبة.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح تحوز النهار”أونلاين” على نسخة منه، لفت انتباههم شخصين مشبوهين على متن دراجة نارية كانت تبدو عليهما علامات القلق و الاضطراب.

فتم توقيفهما حيث عثر بحوزتهما على بعض المجوهرات و مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ: 980 اورو و 100 دينار تونسية.

تم فتح تحقيق في القضية أين تبين أن المشتبه فيهما قاما بسرقة احد المنازل، بعدما دخلوا إليه عن طريق تسلق جداره الخارجي مستغلين غياب أهله.

ثم قاما بتحطيم إحدى نوافذه و تفتيش المنزل و أخذا المجوهرات و الأموال التي وجدوها هناك

. كما أفضت التحريات إلى إيقاف شخصين آخرين متورطين في عملية السرقة، مع استرجاع باقي الأموال المسروقة المتمثلة في مبلغ قدره 20500 دج و باقي الحلي المسروق.

و عليه تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام العدالة.