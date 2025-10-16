الشرطة توقف عدة أشخاص وتحجز كميات ضخمة من المخدرات والمهلوسات عبر الوطن

تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الأخيرة من إحباط عدة محاولات تهريب وترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية. مع حجز كميات معتبرة من هذه المواد السامة.

وحسب ما نشرته وزارة الداخلية فإنه و في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة، خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن عمليات نوعية استهدفت شبكات إجرامية عبر مختلف ولايات الوطن، تمكنت بولاية ميلة من توقيف شخص وحجز 12201 كبسولة من المؤثرات العقلية مع استرجاع مبلغ مالي ومركبة.

وبولاية سوق اهراس، تم توقيف 01 شخص وحجز 04 كلغ و107 غ من المخدرات. كما تم بولاية تبسة تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص، مع ضبط 40 كلغ من الكيف المعالج.

وفي ولاية بسكرة تم توقيف شخصين وحجز 5635 كبسولة من المؤثرات العقلية‎ مع استرجاع مركبة. أما بولاية الجلفة، تم توقيف 3 أشخاص وحجز 10035 كبسولة من المؤثرات العقلية مع استرجاع مبلغ مالي.‎ وفي ولاية أم البواقي تم توقيف شخص و حجز 7505 قرص مهلوس وسلاح أبيض.

أما بولاية المسيلة، تم توقيف 04 أشخاص وحجز 3235 كبسولة من المؤثرات العقلية مع استرجاع مبلغ مالي. وفي تلمسان تم توقيف شخص مشتبه فيه وضبط 8970 كبسولة من المؤثرات العقلية. أما أمن ولاية البويرة فقد تمكن من توقيف شخصين وحجز 09 كلغ و600 غ من المخدرات ( كيف معالج).

كما تمكنت في عمليات متفرقة، مصالح الشرطة بأمن ولايات الجزائر ، المغير ، سطيف و تيبازة ، من ضبط 4468 مؤثر عقلي و02 كلغ من المخدرات، وتوقيف 09 أشخاص.

